شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات أول جولة في الموسم الجديد لدوري سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق اليوم ،الجمعة، الموسم الجديد من دوري سيدات الكرة الطائرة 2024 - 2025 حيث يلعب الأهلي حامل اللقب مع العبور في السادسة مساء ، بينما يلاقي الزمالك نظيره المعادي في تمام الرابعة مساء.

وفي مواجهات أخرى يلعب الساعة الرابعة مساء ، سموحة مع وادي دجلة والصيد مع أصحاب الجياد وهليوبوليس مع دلفى وسبورتنج ضد الشمس ، بينما تقام في تمام الساعة السادسة مساء ، هليوليدو مع المقاولين و الطيران ضد الزهور.

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة ، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي و هليوليدو.

الجدير بالذكر أن فريق الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.