شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات أول جولة في الموسم الجديد لدوري سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 18 أكتوبر 2024 01:00 م
ينطلق اليوم ،الجمعة، الموسم الجديد من دوري سيدات الكرة الطائرة 2024 - 2025 حيث يلعب الأهلي حامل اللقب مع العبور في السادسة مساء ، بينما يلاقي الزمالك نظيره المعادي في تمام الرابعة مساء.
وفي مواجهات أخرى يلعب الساعة الرابعة مساء ، سموحة مع وادي دجلة والصيد مع أصحاب الجياد وهليوبوليس مع دلفى وسبورتنج ضد الشمس ، بينما تقام في تمام الساعة السادسة مساء ، هليوليدو مع المقاولين و الطيران ضد الزهور.
وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة ، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي و هليوليدو.
الجدير بالذكر أن فريق الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.
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