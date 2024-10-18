شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة بيراميدز بالإمارات استعدادا للزمالك فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش 4 حراس مرمي لرحلة الفريق إلي الإمارات للمشاركة في السوبر المحلي.

كانت بعثة بيراميدز قد وصلت الإمارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة استعدادا للمشاركة في السوبر المحلي الذي يقام خلال الفترة من 20 إلي 24 أكتوبر الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة نبيه - إبراهيم عادل - صديق إيجولا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز فى السوبر المصري

يلتقى فريق بيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الاحد المقبل، مع الزمالك على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلي علي أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نفس اليوم في قبل نهائي البطولة.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فى السوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، و أون تايم سبورت بشكل حصري.