شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف لـ"سيدات يد الأهلي" استعدادًا لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنجولي والان مع تفاصيل الخبر

قرر محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الاهلى أداء مران خفيف للاعبات الفريق في فندق الإقامة في العيون؛ استعدادًا لمباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في المغرب.

وتخضع اللاعبات لتدريبات بدنية في الجيم بفندق الإقامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا لمواجهة بيترو أتلتيكو الليلة.

ومن المقرر أن يواجه سيدات يد الأهلي فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏ ‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.