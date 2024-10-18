شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرة بنتايك الأبرز.. 3 زملكاوية ينتظرون خطف الأنظار فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر 3 لاعبين زملكاوية مواصلة التوهج في السوبر المحلي بالإمارات المقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة فرق، الأهلى، بيراميدز، سيراميكا، الزمالك، بعد تقديمهم مستوى جيد في السوبر الأفريقي أمام الأهلى ومساهمتهم في تتويج القلعة البيضاء باللقب.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين ناصر منسي والذى بات أيقونة عند جماهير نادى الزمالك بسبب تسجيله هدف التعادل في مباراة الأهلى والذى قاد الفريق الأبيض للتتويج باللقب على حساب المارد الأحمر بركلات الترجيح،وينتظر اللاعب مواصلة المستوي الجيد الذى ظهر عليه خلال الفترة الماضية.

ويؤمن جوميز بأهمية تواجد ناصر منسى على مقاعد البدلاء، حتى يمتلك ورقة رابحة قادرة على صنع الفارق في الوقت الذى يدخل فيه اللقاء بديلاً،مثلما حدث في ليلة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، وكان منسى عريساً لها بعد تسجيله لهدف التعادل الذى قاد الفريق الأبيض للتتويج باللقب بركلات الترجيح.

نفس الحال ينطبق على المغرب محمود بنتايك الوافد الجديد إلى القلعة البيضاء والذى حجز مكانه في الجبهة اليسري رغم الإشاعات التي داهمته قبل أول مشاركة مع الفريق الأبيض،وزعمت بأن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق غير مقتنع بإمكانياته ليرد اللاعب في الملعب ويثبت أنه من طينة الكبار.

وتعد بطولة السوبر المحلي في الإمارات اختبار جديد للاعب مع الزمالك لإثبات أن تألقه لم يكن عن طريق الصدفة،ولكن ترجمة لمستواه الحقيقى وإمكانياته القوية ويعلم جوميز جيدا قدرات محمود بنتايك في الجبهة اليسرى بعد تقديمه مستوى جيد،في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى وانتهت بتتويج القلعة البيضاء باللقب على حساب الأهلي.

يأتي الدور على محمد عواد حارس مرمى الزمالك الذى شارك في مباراة الأهلى بالسوبر الأفريقي على سبيل الصدفة بسبب تعرض محمد صبحي للإصابة قبل اللقاء،وأثبت اللاعب أنه جديراً بارتداء قميص القلعة البيضاء بعد تصديه لركلة جزاء المغربي يحيى عطية الله وتقديمه مستوي جيد في المباراة.