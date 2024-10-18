شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصري.. كولر يبحث مع معاونيه برنامج الأهلي قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جلسة خاصة مع جهازه المعاون صباح اليوم الجمعة، بمقر إقامة الأهلي في أبو ظبي لوضع برنامج الفريق قبل خوض منافسات بطولة السوبر المصري التي تقام في الإمارات يومي 20 و24 أكتوبر الجاري.

وناقش كولر مع معاونيه، موعد التدريبات والمحاضرات وغيرها من ترتيبات الرحلة قبل مباراة سيراميكا بعد غد ، الأحد، على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من بيراميدز والزمالك على لقب البطولة يوم الخميس المقبل.

وتضم قائمة الأهلي في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

ويلتقى الأهلي مع سيراميكا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.