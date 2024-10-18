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تعرف على حكمات مباريات اليوم بدورى الكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة محمد فاروق، حكمات مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية للموسم الحالي 2024 – 2025.

وادي دجلة × زد اف سي

شاهندة المغربي حكما للساحة ويعاونها كلا من هنادي حسن مساعد أول ونادين محمد مساعد ثان.

الاتحاد × توت عنخ أمون

عزة وحيد حكما للساحة ويعاونها كلا من سارة علاء مساعد اول وسماح حشاد مساعد ثان.

الجونة × بيراميدز

بسملة عبدالمجيد حكمة ساحة ويعاونها كلا من نورهان سليم مساعد اول وهمسة الحناوي مساعد ثان.

دلفي × البنك الأهلي

ندي عبدربه حكمة ساحة ويعاونها كلا من مي حسن مساعد أول وخلود حسني مساعد ثان.

اتحاد البسيون × بالم هيلز

نورا سمير حكمة ساحة ويعاونها كلا من نورسين فرج مساعد أول وميادة عادل مساعد ثان.

المعادي واليخت × الطيران

أية عبدالحكيم حكمة ساحة ويعاونها كلا من سهام فؤاد مساعد أول وامال حسن مساعد ثان.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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