شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكمات مباريات اليوم بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة محمد فاروق، حكمات مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية للموسم الحالي 2024 – 2025. وادي دجلة × زد اف سي وادي دجلة × زد اف سي شاهندة المغربي حكما للساحة ويعاونها كلا من هنادي حسن مساعد أول ونادين محمد مساعد ثان. الاتحاد × توت عنخ أمون الاتحاد × توت عنخ أمون عزة وحيد حكما للساحة ويعاونها كلا من سارة علاء مساعد اول وسماح حشاد مساعد ثان. الجونة × بيراميدز الجونة × بيراميدز بسملة عبدالمجيد حكمة ساحة ويعاونها كلا من نورهان سليم مساعد اول وهمسة الحناوي مساعد ثان. دلفي × البنك الأهلي دلفي × البنك الأهلي ندي عبدربه حكمة ساحة ويعاونها كلا من مي حسن مساعد أول وخلود حسني مساعد ثان. اتحاد البسيون × بالم هيلز اتحاد البسيون × بالم هيلز نورا سمير حكمة ساحة ويعاونها كلا من نورسين فرج مساعد أول وميادة عادل مساعد ثان. المعادي واليخت × الطيران المعادي واليخت × الطيران أية عبدالحكيم حكمة ساحة ويعاونها كلا من سهام فؤاد مساعد أول وامال حسن مساعد ثان.

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