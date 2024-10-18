شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكمات مباريات اليوم بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة محمد فاروق، حكمات مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية للموسم الحالي 2024 – 2025.وادي دجلة × زد اف سي
شاهندة المغربي حكما للساحة ويعاونها كلا من هنادي حسن مساعد أول ونادين محمد مساعد ثان.الاتحاد × توت عنخ أمون
عزة وحيد حكما للساحة ويعاونها كلا من سارة علاء مساعد اول وسماح حشاد مساعد ثان.الجونة × بيراميدز
بسملة عبدالمجيد حكمة ساحة ويعاونها كلا من نورهان سليم مساعد اول وهمسة الحناوي مساعد ثان.دلفي × البنك الأهلي
ندي عبدربه حكمة ساحة ويعاونها كلا من مي حسن مساعد أول وخلود حسني مساعد ثان.اتحاد البسيون × بالم هيلز
نورا سمير حكمة ساحة ويعاونها كلا من نورسين فرج مساعد أول وميادة عادل مساعد ثان.المعادي واليخت × الطيران
أية عبدالحكيم حكمة ساحة ويعاونها كلا من سهام فؤاد مساعد أول وامال حسن مساعد ثان.
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