شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة بالفيديو لـ"رجال يد الأهلي" قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يعقد ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلى محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق قبل التوجه للقاء الزمالك في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

‎ويتناول الفريق وجبة الفطار في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، ثم تعقد محاضرة بالفيديو في تمام الساعة الثالثة عصرا، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية والخططية قبل المباراة.

ويواجه فريق رجال يد الأهلي نظيره الزمالك في تمام الساعة الخامسة مساء في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية على صالة اومني سبورتس.

‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.