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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه اليوم الجمعة بالإمارات استعدادا لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل فى لقاء بطولة كأس السوبر المصري، التى يشارك فيها أربعة فرق يتنافسون على اللقب.

وتقام النسخة الثانية من كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، بمشاركة 4 أندية، هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد اتفق مع مجلس أبو ظبي الرياضي، على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلي العام الماضي.

وحدد مجلس أبوظبي الرياضي إقامة منافسات بطولة السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبي، بينما يشارك بيراميدز في البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز فى السوبر المصري

يلتقى فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق مساء الاحد المقبل، مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فى السوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، و أون تايم سبورت بشكل حصري.

وتضم قائمة الزمالك فى الإمارات كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك - مصطفى الزنارى - جيفرسون كوستا.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك - أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – ناصر منسي.