موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لليد بالمغرب

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يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام نظيره الزمالك اليوم الجمعة فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية لـ كرة اليد التى تستضيفها المغرب فى الفترة من 10 و حتى 19 أكتوبر الجارى.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لليد

تقام مباراة الأهلى أمام الزمالك فى تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، ويسعى كلا القطبين إلى تحقيق الفوز لدوافع مختلفة ، حيث يطمح الأهلى للإحتفاظ باللقب والوصول للنجمة الأفريقية السادسة ، فيما يطمح الزمالك فى إستعادة التربع على عرش أفريقيا فى ظل تحقيق اللقب من قبل 12 مرة فى تاريخه.

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 33-13 فى إطار ربع ال نهائي ، بينما تأهل الزمالك بالفوز على أديدجا البنينى بنتيجة 45-26 .

واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا ، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى ، ليختتم الدور الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز على ليتوال الكونغولى بنتيجة 45 -14

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

فيما فريق يد الزمالك فى تحقيق الفوز بضربة البداية على بطل إثيوبيا بنتيجة 50-16 قبل الفوز على الصداقة الكاميرونى 30-14 ، ليحقق العالم الكاملة بدور المجموعات بالفوز على المنتدى المغربى بنتيجة 32-21 .

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد،أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".