حسام حسن سابع مصري يقود منتخب مصر لأمم أفريقيا لاعبا ومدربا

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القاهرة - سامية سيد - أصبح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، فى مواصلة إنجازاته لاعبا ومدربا بعد قيادة الفراعنة للتأهل لكأس أمم أفريقيا المقبلة فى المغرب 2025، لينجح فى قيادة المنتخب للتأهل لكأس الأمم لاعبا ومدربا.

ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وساهم حسام حسن فى تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر خلال 3 نسخ، بدأت عام 1986 فى مصر، ثم نسخة 1998 فى بوركينا فاسو، ثم نسخة 2006 في مصر.

ويعد حسام حسن الهداف التاريخي للمنتخب المصري برصيد 68 هدفا، كما أنه ثاني أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات الفراعنة برصيد 176 مباراة.

حسام حسن أصبح المدرب رقم 7 الذي يقود منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية لاعبا ومدربا بعد كل من محمود الجوهري، حسن شحاتة، محمود الخطيب، فاروق جعفر، عبده صالح الوحش وحسام البدري.

7 مصريين قادوا مصر لأمم إفريقيا لاعبين ومدربين:

محمود الجوهري

حسن شحاتة

محمود الخطيب

فاروق جعفر

عبده صالح الوحش

حسام البدري

حسام حسن