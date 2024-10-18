شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى أمام سيراميكا بنصف نهائي بطولة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم الجمعة أول مران بالإمارات استعداداً للسوبر المصرى بعدما وصلت بعثة المارد الأحمر للإمارات مساء أمس برئاسة محمد الدماطي عضو المجلس.

موعد مباراة الأهلى أمام سيراميكا بنصف نهائي بطولة السوبر المصري

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، و أون تايم سبورت بشكل حصري.