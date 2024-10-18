بعد عودته إلى مصر.. 20 صورة لعلي غزال وزوجته مريم حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يوجد العديد من اللاعبين المصريين الذين لم يجدوا ضالتهم في أوروبا وعادوا إلى بلدهم من أجل الاستقرار بعد سنوات بعيدا عن الوطن.

وواحد من هؤلاء اللاعبين هو علي غزال لاعب وادي دجلة وناسيونال ماديرا البرتغالي السابق.

خاض علي غزال رحلة احترافية طويلة في الأراضي الأوروبية، حيث انتقل إلى ناسيونال البرتغالي في موسم 2012 عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما قادما من وادي دجلة.

وبعدها انتقل إلى نادي هنجفنج زيتشنج الصيني في موسم 2016 بقيمة 2.60 مليون يورو، وبعدها بعام واحد ذهب إلى الدوري الأمريكي من بوابة فانكوفر وايت كابس.

وواصل اللاعب المصري الانتقال لعدد من الأندية، حتى قرر العودة إلى مصر من بوابة فريق سموحة في موسم 2020، ثم إلى مصر المقاصة ووادي دجلة، حتى الاعتزال مع الفريق الذي نشأ فيه، ويعمل مساعد مدرب له في 2023/24.

وبعد عودته إلى مصر، ارتبط علي بفتاة مصرية تدعى "مريم حسن" وأعلن زواجه منها منذ قرابة 22 أسبوعا، بعد انفصاله عن زوجته البلجيكية.