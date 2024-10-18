شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات فى الجولة الثالثة من دوري الكرة النسائية اليوم والزمالك راحة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الجمعة 7 مباريات فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري للسيدات بينما سيحصل الزمالك على راحة خلال الأسبوع المقبل.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلى أمس الخميس سلسلة الانتصارات في الدوري الممتاز بالفوز على مودرن سبورت بهدف نظيف، أحرزته تشارتي روبن لاعبة الفريق في الثانية 34 من بداية أحداث المباراة، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط بعدما حقق الفريق الفوز في المباراتين السابقتين على حساب الزمالك ووادي دجلة.

مباريات اليوم

- الجمعة 18 أكتوبر.. المصري × المقاولون العرب (الرابعة عصرًا).

- الجمعة 18 أكتوبر.. وادي دجلة × زد (الرابعة عصرًا).

-الجمعة 18 أكتوبر.. المعادي واليخت × الطيران (الرابعة عصرًا).

- الجمعة 18 أكتوبر.. اتحاد بسيون × بالم هيلز (الرابعة عصرًا).

- الجمعة 18 أكتوبر.. الاتحاد السكندري × مسار (الرابعة عصرًا).

- الجمعة 18 أكتوبر.. دلفي × البنك الأهلي (الرابعة عصرًا).

- الجمعة 18 أكتوبر.. الجونة × بيراميدز (الرابعة عصرًا).

ويغيب الزمالك عن المشاركة في الجولة بعد انسحاب مركز شباب الأميرية، بالإضافة إلى نادي إنبي الذي لن يخوض أي مواجهة الأسبوع المقبل.