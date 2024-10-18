شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتتويج بالسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم للتتويج ببطولة السوبر المصرى، وإثبات أن الفوز على الأهلى وحصد لقب السوبر الأفريقى لم يكن عن طريق الصدفة.

ووعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم حسين لبيب رئيس النادى خلال الجلسة التى عقدوها معه ببذل قصارى جهدهم لإسعاد جماهير القلعة البيضاء واستكمال المسيرة الناجحة للفريق قبل انطلاق الموسم.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة فى بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى بمشاركة أندية الأهلى وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.