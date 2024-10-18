شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُغلق جميع الملفات لحماية اللاعبين قبل السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو النادى الأهلى جميع الملفات من أجل فرض حالة من الهدوء والاستقرار أمام لاعبى الفريق للتركيز فى بطولة السوبر المصرى التى تقام خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى بالإمارات، ويلعب خلالها الأهلى مع سيراميكا يوم 20 أكتوبر على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة، ويرغب مسئولو الأهلى فى توفير كل سُبل التركيز والدعم أمام لاعبي الفريق من أجل الفوز بالسوبر المصري وتعويض خسارة السوبر الأفريقي مؤخراً أمام الزمالك، لذا أغلقوا جميع الملفات، ومنها الحديث عن الصفقات الجديدة ورحيل أي لاعب وتوقيع غرامات أو تطبيق لائحة جديدة وغيرها من الأمور التى قد تُشتت تركيز اللاعبين، وحاولت إدارة النادى على مدار الفترة الماضية إبعاد اللاعبين عن أى أمور جانبية بهدف الالتزام فى التدريبات فقط.

تضم قائمة الأهلى 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.