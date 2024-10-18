شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستكشف سيراميكا ويُحذر لاعبى الأهلى من تجاهل مواجهة 20 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق تقريراً شاملاً عن فريق سيراميكا قبل مباراتهما المُرتقبة معاً الأحد المقبل فى السوبر المصرى، ويعمل المدرب السويسرى على دراسة المنافس حالياً من خلال مشاهدة مبارياته، خاصة فى ظل حالة الإحلال والتجديد التى تمت على سيراميكا مؤخراً من خلال ضم عدد كبير من الصفقات ورحيل آخرين.

ويرغب المدير الفنى للأهلى فى الوقوف على نقاط القوة والضعف فى سيراميكا من أجل استغلالها والفوز عليه لمواجهة الفائز من الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة.

ورفض مارسيل كولر فكرة الانشغال بمواجهة الفائز من الزمالك أو بيراميدز وتجاهل مواجهة سيراميكا، مؤكداً للاعبى الأهلى أن هذا أمرا خطيرا ولابد من التركيز فى مباراة سيراميكا أولاً، لأنها قوية والمنافس يقدم عروضا جيدة أمام الفرق الكبيرة، وحصد كأس الرابطة بما يعنى أنه فريق يمتلك أسلحة كروية كثيرة لذا لابد التركيز فى مواجهته جيداً.

على جانب آخر أكد الجهاز الطبى للأهلى أن المغربى أشرف دارى مدافع الفريق الذى عانى من كدمة بسيطة خلال مران مساء الاثنين الماضى جاهز للسوبر المصرى ولا يُعانى من أى إصابات، خاصة أنه شارك في تدريبات الفريق الأخير دون شكوى من آي آلام.

كما حرص الجهاز الطبي للأهلي على الاطمئنان على حالة محمد الشناوي حارس وقائد الفريق الذي تعرض للإصابة في مباراة المنتخب الوطني أمام موريتانيا يوم الثلاثاء، وكانت عبارة عن جرح قطعى فى الحاجب واستكمل الشناوى مشاركته فى اللقاء وشدد الجهاز الطبى للأهلى على أن الحارس سليم وقادر على الدفاع عن عرين الأهلي في بطولة السوبر المصري.