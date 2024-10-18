شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يختتم استعداداته لمواجهة غانا غدا فى افتتاح أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، تحت قيادة مدربه مصطفى لطفى، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادا لمواجهة غانا غدا السبت، فى افتتاح قبل بطولة الأمم الأفريقية التى تحتضنها الغردقة فى الفترة من 19 – 26 أكتوبر الجارى.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوى - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، أنهت مصر النسخة الأخيرة من المنافسة التى جرت في موزمبيق، في المركز الثاني. مثلّت مصر، إفريقيا في آخر كأس عالم لكرة القدم الشاطئية، إلى جانب السنغال.

وشاركت غانا في نسختي 2015 و2016، لكنها لم تتمكن من التأهل إلى النهائيات منذ ذلك الحين، وفشلت، غانا، في تجاوز دور المجموعات في النهائيات، وتأمل في تحقيق ذلك في نسخة العام الحالى، فى مصر.