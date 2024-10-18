شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: الأهلي القطب الأوحد فى مصر وأفريقيا والمرشح للفوز بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

يرى هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر هو المرشح الأقرب للفوز بلقب كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة بين 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وقال هشام حنفي عبر برنامج ملعب أون تايم: "القطب الأوحد في مصر وأفريقيا هو صاحب الحظ الأوفر للفوز بالسوبر وهو النادي الأهلي، لديه دوافع كبيرة بعد خسارة السوبر الأفريقي، رأينا انضباطا والتزاما في الفريق بعد الخسارة الأفريقية".

وأضاف: "عمر كمال جاهز وهو الأنسب لتعويض غياب محمد هاني، لكن الزمالك ليس لديه بديل لدونجا، وغيابه سيؤثر على الزمالك ويمكن لمحمد شحاتة تعويض غياب دونجا".

وواصل: "دربت رمضان صبحي في ناشئي الأهلي ولديه إمكانيات رهيبة، هو فقط كان بحاجة إلى أحد يقف معه نفسياً، هو لاعب كبير جداً وقادر على اللعب في كل المراكز الهجومية ولديه رؤية هو فقط بحاجة إلى معاملة جيدة".

واختتم: "أتوقع فوز الأهلي على سيراميكا، وبيراميدز على الزمالك، وفي النهائي أتوقع فوز الأهلي على بيراميدز".