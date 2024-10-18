شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تحفيزى بين أبو الوفا ومنتخب الشاطئية قبل انطلاق أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق أمم أفريقيا السبت المقبل.

وطالب أبو الوفا اللاعبين والجهاز الفني بضرورة تقديم مستوى يليق بمنتخب مصر خلال البطولة الأفريقية، والعمل على تحقيق الفوز في المباريات وتحقيق اللقب الأفريقي والتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

ونقل أبو الوفا دعم ومساندة مجلس الإدارة الاتحاد بالكامل للاعبين والجهاز الفني، لتشجيعهم على مواصلة المشوار حتى النهاية والفوز باللقب الأفريقي لإسعاد الجماهير المصرية.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للشاطئية فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد إيشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث. أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني. مثلّت مصر، إفريقيا في آخر كأس عالم لكرة القدم الشاطئية، إلى جانب السنغال.