شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدربين مهددون بالإقالة فى دورى المحترفين بعد الجولة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى 4 مدربين من شبح الإقالة مبكرا فى دورى المحترفين بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية من المسابقة، وستكون الجولة الثالثة طوق النجاة الوحيد من ترك المنصب حال الهزيمة الثالثة على التوالى.

وأصبح الرباعى عيد مرازيق مدرب الداخلية ورضا العيسوى مدرب المنصورة ومحمد حليم مدرب طنطا وأحمد عبد المقصود مدرب منتخب السويس، مهددين بالإقالة حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثالثة.

وخسر الداخلية أول مباراتين أمام بلدية المحلة والمقاولون، فيما سقطت المنصورة أمام أبو قير للأسمدة والسكة الحديد، فيما خسر طنطا من وادى دجلة وبروكسى، وسقط منتخب السويس أمام الترسانة والقناة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفيـن كالتالى..

بروكسى 1 /0 طنطا

منتخب السويس 0 /5 القناة

راية 0 /0 أبو قير للأسمدة

المقاولون العرب 2 /1 الداخلية

المنصورة 0 /1 السكة الحديد

وي 1/1 بترول أسيوط

ديروط 1 /1 الترسانة

أسوان 0 /0 كهرباء الإسماعيلية

وادي دجلة 0 /0 لافيينا

بلدية المحلة "مؤجل" سبورتنج