شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة بيراميدز القاهرة فى طريقها إلى أبوظبي، استعدادا لخوض مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات. ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة لتصل إلى العاصمة الإماراتية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. وضمت قائمة بيراميدز في معسكر تركيا كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - صامويل أومسا - محمد فوفانا - أحمد فوزي - عماد ميهوب.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

وغاب عن بيراميدز في معسكر تركيا كلاً من، الثلاثي الدولي محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل لتواجدهم في معسكر منتخب مصر، بجانب البوركيني بلاتي توريه والمغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي لتواجدهم مع منتخبات بلادهم، وكذلك المغربي وليد الكرتي المتواجد في الإمارات حاليا للخضوع لفترة علاج وتأهيل من إصابة الركبة.