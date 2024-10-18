شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام: الإعلان عن حكام نصف نهائى السوبر غدا والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام، كواليس استعدادات الحكام لبطولة كأس السوبر المصري التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة بين 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وقال محمد فاروق في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "استعدينا للسوبر بشكل قوي كنا في معسكر إعداد، ونستعد للسفر غداً الساعة الثانية والنصف وكل يوم عندنا برنامج، غداً مساء نعلن عن حكام مباراتي نصف النهائي".

وأضاف: "نعد الجماهير بأن التحكيم النصري سيظهر بشكل مختلف في الموسم الجديد، نحتاج على وجه السرعة رفع بدلات الحكام في كل المستويات مع بداية الموسم، ونحتاج أيضاً بعض المعسكرات خلال الموسم، ولكي نحاسب الحكم يجب أن نعطيه كل حقوقه".

منافسة قوية مرتقبة بين المدارس التدريبية الأجنبية والوطنية، التى تستعد للمشاركة فى كأس السوبر المصرى المقرر إقامته فى الإمارات، خلال الفترة بين 20 إلى 24 أكتوبر الجارى، حيث تتسابق 4 أندية لحصد اللقب، الأهلى حامل لقب الدورى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر، بيراميدز حامل لقب الكأس تحت قيادة الكرواتى يورتشيتش، سيراميكا حامل لقب كأس الرابطة فى آخر نسختين تحت قيادة أيمن الرمادى، والزمالك الحاصل على الكارت الذهبى تحت القيادة الفنية للبرتغالى جوزية جوميز.