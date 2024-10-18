شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى بمشاركة 29 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة الأهلى منذ قليل الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى، وخاض فريق الأهلي مرانه الختامي في القاهرة ظهر اليوم على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري، وانتظم لاعبو الأهلي الدوليين في تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة ‏الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.‏

وتضم قائمة الأهلي في الإمارات لخوض السوبر المصر 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

ويلتقى الأهلي مع سيراميكا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.