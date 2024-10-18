شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشاطئية الافتتاحية فى بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للكرة الشاطئية نظيره منتخب غانا، فى المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأفريقية، التى تحتضنها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، يوم السبت المقبل فى الرابعة والنصف مساء.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطنى للشاطئية فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفنى كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث.

أنهت مصر النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني. مثلّت مصر، أفريقيا في آخر كأس عالم لكرة القدم الشاطئية، إلى جانب السنغال.