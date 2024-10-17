هادي خشبة: هزيمة السوبر الأفريقي ستمنح لاعبي النادي الأهلي حافزاً كبيراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد هادي خشبة لاعب النادي الأهلي السابق، على أن هزيمة النادي الأهلي، في مباراة السوبر الأفريقي، سوف تمنح اللاعبين حافز كبير، لتحقيق بطولة السوبر المصري المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وقال خشبة في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "هزيمة الأهلي في السوبر الأفريقي، لن تسبب إحباط للاعبي الفريق، بل سوف تمنحهم حافز أكبر في المباريات المقبلة وبالأخص لحصد لقب السوبر المصري".

وأضاف: "لاعبو النادي الأهلي، اتعلمو من درس مباراة السوبر الأفريقي، إنهم يجب أن يركزوا بشكل كبير في أي مباراة، ويمنحون الكرة والمباريات وقتها وحقها بشكل كامل، كل هذه الأمور ستنعكس خلال مباراة السوبر المصري".

وتابع: "أتوقع أن يكون أداء لاعبي النادي الأهلي، في مباراة سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي السوبر المصري يوم الأحد أفضل ويصلحوا جمهورهم بصورة مميزة".

وأكمل: "أتمنى ظهور لاعبي النادي الأهلي بمستوى بدني أفضل، في مباريات السوبر المصري، خاصة أن العامل البدني كان له تأثير في هزيمة الفريق في السوبر الأفريقي".

واختتم خشبة تصريحاته: "لا بد أن يظهر لاعبو النادي الأهلي في قمة تركيزهم في البطولة والتخلص من الثقة الزائدة، وعدم التشبع والاعتماد على تحقيق العديد من البطولات في الموسم الماضي".

والجدير بالذكر أن الأهلي، تلقى الهزيمة في مباراة السوبر الأفريقي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، الذي جمعته بنادي الزمالك يوم 27 أكتوبر سبتمبر 2024، بالمملكة العربية السعودية.

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