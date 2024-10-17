شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يشكو الإسماعيلى للفيفا بسبب مستحقاته المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التونسي حمدى النقاز، الظهير الأيمن للنادي الإسماعيلى، عبر صفحته على فيس بوك تقدمه بشكوى للاتحاد الدولي الفيفا ضد ناديه بسبب تأخر مستحقاته المادية.

وتعرض التونسى حمدى النقاز للإيقاف من قبل فيفا بعد شكوى الزمالك لعدم إعادة المستحقات التى حصل عليها اللاعب، ما أدى إلى إيقافه وغيابه عن مباريات الإسماعيلى الأخيرة فى الدورى وكأس مصر.

وقرر مسئولو الإسماعيلى وضع اللاعب فى قائمة الانتظار للموسم المقبل، لحفظ حقوق النادى لأن عقد التونسى ممتد لموسم إضافى.