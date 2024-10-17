شكرا لقرائتكم خبر عن صور تذكارية مع زيزو وشيكابالا.. كواليس وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

شهد وصول بعثة نادى الزمالك إلى أبو ظبى العديد من الكواليس وعلى رأسها تهافت الجماهير على أحمد مصطفى "زيزو" وشيكابالا نجما القلعة البيضاء لالتقاط الصور التذكارية معهما، حيث وصل الفريق إلى أبو ظبى استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلي، وكان فى استقبالها محمود عبد العظيم مدير المراسم بالسفارة المصرية فى الإمارات، ومسئولى المراسم بمطار زايد الدولى، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقها كل من أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوى مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة فى بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى بمشاركة أندية الأهلى وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى نصف النهائى فى الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.



حسام عبد المجيد



زيزو والمعجبين



زيزو



شيكا



شيكابالا وعبد الله السعيد



عمر جابر والجزيري



عمر فرج



محمد عواد



مصطفى الزناري



ميشالاك