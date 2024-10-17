شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندرى استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره الاتحاد السكندري بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد المكس اليوم الخميس، فى إطار الاستعداد لبطولة للدوري العام، وتجهيز اللاعبين من خلال سلسلة مباريات ودية قوية. وكان فريق حرس الحدود قد تعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق خلال الأيام الماضية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف على خوض عدة مباريات ودية مع فريق الدوري الممتاز من أجل الاستعداد القوي وتجهيز كل لاعبي الفريق قبل انطلاق المسابقة، وظهر من خلالها الفريق بشكل قوي وقدم أداء مميزا من خلال وجود لاعبين ذو خبرات كبيرة، ونجح حرس الحدود في تدعيم الفريق بعدة صفقات قوية، ولاعبين دوليين في خط الهجوم ولديهم خبرات دولية مع المنتخب الوطني مثل عمرو جمال ومحمد فاروق، وتقوية خط الدفاع بالتعاقد مع إسلام أبو سليمة وانضمام محمود الزنفلي في مركز حراسة المرمى وإيزي إيميكا لاعب الوسط.