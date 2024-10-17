شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود متولى فى الكتف ومنعه من المشاركة بتدريبات الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

تعرض محمود متولي مدافع الاتحاد السكندري الجديد للإصابة بكدمة في الكتف، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مع زعيم الثغر في الفترة الحالية من أجل العودة للملاعب سريعا.

وتعرض محمود متولي للإصابة بكدمة قوية في الكتف اليسرى خلال مشاركته في مباراة فيقه الودية الأخيرة، وفضل الجهاز الطبي إراحته خشية من تعرضه للاحتكاك مع زملائه وتفاقم إصابته حال انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويواصل الجهاز الطبي لفريق الاتحاد السكندري جهوده لتجهيز متولي من خلال خضوعه لجلسات علاج طبيعي وخوض تدريبات بدون كرة، ومتابعة سير حالته بشكل دوري وفحص كتفه من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعب، حيث سيستمر اللاع في أداء العلاج الطبيعي عدة أيام قلب الانتظام في التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع القادم.

وفضل الجهاز الطبي استبعاد محمود متولي من المشاركة في مباراة فريقه الودية أمام حرس الحدود اليوم على استاد المكس، خشية من تعرضه للإصابة، حيث تحفظ الجهاز الفني على رغبة اللاعب في المشاركة بالتدريبات خشية من تعرضه لإصابة جديدة.