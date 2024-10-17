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الإسماعيلي يواجه البدع غدا فى أولى ودياته بمعسكر قطر

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القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله ـ عمر انور

الخميس، 17 أكتوبر 2024 08:26 م

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، نظيره البدع، غدا، الجمعة، في أولى وديات الفريق بالمعسكر المقام حاليا بدولة قطر. ويخوض الفريق مباراته الأولى على استاد الدوحة، في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة.

ووصلت بعثة الفريق، أمس الأربعاء، إلى قطر لخوض معسكر استعدادا للموسم الجديد، وسط حفاوة كبيرة من الأشقاء المسئولين عن تنظيم المعسكر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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