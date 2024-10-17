شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على مودرن سبورت 1-0 فى دورى الكرة النسائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الأهلى لكرة القدم النسائية بقيادة ديميترى لوبوف على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

وتمكنت المهاجمة تشاريتي روبن لاعبة سيدات الأهلي من تسجيل هدف مبكر بعد مرور 33 ثانية فقط من بداية المباراة بعد تمريرة حاسمة من ميا داردن التي انطلقت بشكل رائع على الجهة اليمنى، وأرسلت عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلتها روبن لتضع الكرة في شباك مودرن سبورت.

ويتصدر فريق سيدات الكرة النسائية بالأهلي جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 9 نقاط بعد الفوز على الزمالك (2-1) ووادي دجلة (1-0) وأخيراً مودرن سبورت.

بينما يحتل فريق سيدات مودرن سبورت المركز الثالث برصيد 6 نقطة بعد انتصارات كبيرة على بالم هيلز (7-0) والطيران (5-1).

وخاض فريق الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيفتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.