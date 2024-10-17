شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر القاهرة فى طريقه للإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالخميس، 17 أكتوبر 2024 08:03 م
غادرت بعثة الأهلى منذ قليل مطار القاهرة في طريقها إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى.
وتضم قائمة الأهلي في الإمارات لخوض السوبر المصر 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، مصطفى مخلوف ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.
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