شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر القاهرة فى طريقه للإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة الأهلى منذ قليل مطار القاهرة في طريقها إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى.

وخاض فريق الأهلي مرانه الختامي في القاهرة ظهر اليوم على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري، وانتظم لاعبو الأهلي الدوليين في تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة ‏الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.‏

وتضم قائمة الأهلي في الإمارات لخوض السوبر المصر 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، مصطفى مخلوف ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.