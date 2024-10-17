شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخبات الأفريقية تتوافد على الغردقة للمشاركة فى كأس الأمم للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إلى الغردقة، البعثتان الرسميتان لمنتخبى السنغال وموزمبيق لكرة القدم الشاطئية، وذلك استعدادا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الأراضي المصرية.

كما وصل إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، منتخب غانا لكرة القدم الشاطئية، للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، كما وصل منتخب مالاوي.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للشاطئية فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث. أنهت مصر النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني مثلّت مصر، أفريقيا في آخر كأس عالم لكرة القدم الشاطئية، إلى جانب السنغال.