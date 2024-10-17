شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يخوض مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تحت قيادة مصطفى لطفى، مرانه الرئيسي وقبل الأخير، اليوم الخميس استعدادا لمباراة غانا فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا بالغردقة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الغاني في الرابعة والنصف مساء السبت الموافق 19 أكتوبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للشاطئية فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث. أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني. مثلّت مصر، أفريقيا فى آخر كأس عالم لكرة القدم الشاطئية، إلى جانب السنغال.