شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان أحمد عصام يتوج بذهبية كأس مصر فى جمباز الأيروبك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج اللاعب زيدان أحمد عصام بالميدالية الذهبية في جمباز الأيروبك ببطولة كأس مصر تحت 9 سنوات بنين، والتى أقيمت على صالة وزارة الشباب والرياضة فى مدينة 6 أكتوبر، ليرفع رصيده إلى ميداليتين بعد فوز زيدان بفضية بطولة القاهرة للجمباز في أبريل الماضي.

وفي منافسات البنات في كأس مصر للجمباز، توجت كل من سدرة مصطفى وريتال محمد وكارما أحمد وآسيا أحمد عزب ومريم أحمد مصطفى وجنى مصطفى وهنا عزوز وأسيل وحيد ورويدا شريف وجودي محمد أنور وشمس ماجد ووعد محمد.

ويقود الفريق الكابتن أحمد علاء مدرب فرق الأيروبك وأحمد فؤاد المدير الفني والمدربين أحمد عثماني وصالح عثماني وأحمد زهدي وفاطمة محمد، والمدرب المساعد مريم مجدي والكابتن فؤاد محمد المدير الإداري.



زيدان أحمد عصام ذهبية جمباز الأيروبك



زيدان أحمد عصام



زيدان مع الميدالية الذهبية



سدرة مصطفى نجمة البطولة



آسيا أحمد عزب



الاحتفال بذهبية زيدان



الكابتن أحمد علاء مع الفريق



اللاعب زيدان أحمد عصام



اللاعب زيدان عصام



اسيل وحيد



بوسي وائل مع الدكتور حسين البسيوني رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للجمباز



بوسي وائل



جنى مصطفى



ريتال محمد تتوج بالميدالية الذهبية



ريتال محمد



زيدان أحمد عصام جمباز الأيروبك



زيدان أحمد



زيدان خلال البطولة



زيدان عصام



زيدان في كأس مصر للجمباز



زيدان مع أحمد علاء وفؤاد



زيدان مع الكابتن أحمد علاء



زيزو



شمس ماجد



فريق الأيروبك



فريق تحت 9 سنوات جمباز الأيروبك



فريق جمباز الأيروبك



كابتن أحمد عثماني وصالح عثماني وزهدي وفؤاد وفاطمة



كابتن صالح عثماني مع أبطال الفريق



كابتن صالح عثماني مع الفريق



كابتن مريم مجدي مع ريتال



كارما أحمد



مريم احمد مصطفى



وعد محمد بالميدالية الفضية