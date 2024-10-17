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زيدان أحمد عصام يتوج بذهبية كأس مصر فى جمباز الأيروبك.. صور

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القاهرة - سامية سيد - توج اللاعب زيدان أحمد عصام بالميدالية الذهبية في جمباز الأيروبك ببطولة كأس مصر تحت 9 سنوات بنين، والتى أقيمت على صالة وزارة الشباب والرياضة فى مدينة 6 أكتوبر، ليرفع رصيده إلى ميداليتين بعد فوز زيدان بفضية بطولة القاهرة للجمباز في أبريل الماضي.

وفي منافسات البنات في كأس مصر للجمباز، توجت كل من سدرة مصطفى وريتال محمد وكارما أحمد وآسيا أحمد عزب ومريم أحمد مصطفى وجنى مصطفى وهنا عزوز وأسيل وحيد ورويدا شريف وجودي محمد أنور وشمس ماجد ووعد محمد.

ويقود الفريق الكابتن أحمد علاء مدرب فرق الأيروبك وأحمد فؤاد المدير الفني والمدربين أحمد عثماني وصالح عثماني وأحمد زهدي وفاطمة محمد، والمدرب المساعد مريم مجدي والكابتن فؤاد محمد المدير الإداري.

زيدان أحمد عصام ذهبية جمباز الأيروبك
زيدان أحمد عصام ذهبية جمباز الأيروبك

 

زيدان أحمد عصام
زيدان أحمد عصام

 

زيدان مع الميدالية الذهبية
زيدان مع الميدالية الذهبية
سدرة مصطفى نجمة البطولة
سدرة مصطفى نجمة البطولة
آسيا أحمد عزب
آسيا أحمد عزب
الاحتفال بذهبية زيدان
الاحتفال بذهبية زيدان

 

الكابتن أحمد علاء مع الفريق
الكابتن أحمد علاء مع الفريق

 

اللاعب زيدان أحمد عصام
اللاعب زيدان أحمد عصام

 

اللاعب زيدان عصام
اللاعب زيدان عصام

 

اسيل وحيد بطلة جمباز الأيروبك
اسيل وحيد

 

بوسي وائل مع الدكتور حسين البسيوني رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للجمباز
بوسي وائل مع الدكتور حسين البسيوني رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للجمباز

 

بوسي وائل
بوسي وائل

 

جنى مصطفى
جنى مصطفى

 

ريتال محمد تتوج بالميدالية الذهبية
ريتال محمد تتوج بالميدالية الذهبية

 

ريتال محمد
ريتال محمد

 

زيدان أحمد عصام جمباز الأيروبك
زيدان أحمد عصام جمباز الأيروبك

 

زيدان أحمد
زيدان أحمد

 

زيدان خلال البطولة
زيدان خلال البطولة

 

زيدان عصام
زيدان عصام

 

زيدان في كأس مصر للجمباز
زيدان في كأس مصر للجمباز

 

زيدان مع أحمد علاء وفؤاد
زيدان مع أحمد علاء وفؤاد

 

زيدان مع الكابتن أحمد علاء
زيدان مع الكابتن أحمد علاء

 

زيزو
زيزو

 

شمس ماجد
شمس ماجد

 

فريق الأيروبك
فريق الأيروبك

 

فريق تحت 9 سنوات جمباز الأيروبك
فريق تحت 9 سنوات جمباز الأيروبك

 

فريق جمباز الأيروبك
فريق جمباز الأيروبك

 

كابتن أحمد عثماني وصالح عثماني وزهدي وفؤاد وفاطمة
كابتن أحمد عثماني وصالح عثماني وزهدي وفؤاد وفاطمة

 

كابتن صالح عثماني مع أبطال الفريق
كابتن صالح عثماني مع أبطال الفريق

 

كابتن صالح عثماني مع الفريق
كابتن صالح عثماني مع الفريق

 

كابتن مريم مجدي مع ريتال
كابتن مريم مجدي مع ريتال

 

كارما أحمد
كارما أحمد

 

مريم احمد مصطفى
مريم احمد مصطفى

 

وعد محمد بالميدالية الفضية
وعد محمد بالميدالية الفضية

 

وعد محمد
وعد محمد

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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