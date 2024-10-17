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بحضور هيثم عرابي.. 10 صورة ترصد فوز الأهلي على مودرن سبورت في دوري السيدات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الممتاز للسيدات.

وفاز الأهلي على موردن بهدف نظيف سجلته المحترفة النيجيري، تشارلتي، في الثانية 33 من عمر شوط المباراة الأول.

وحرص نائب رئيس نادي مودرن سبورت، هيثم عرابي، على مساندة فريق السيدات أمام الأهلي يالحضور.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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