جائزة جديدة لعمر مرموش في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، في التتويج بجائزة لاعب شهر سبتمبر في البوندسليجا.

وأعلن موقع الدوري الألماني الرسمي اليوم، أن اختيار لاعب الشهر بالمسابقة يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى، تعتمد على الأداء الفردي للاعبين أما المرحلة الثانية، فهى تعتمد على تصويت الجماهير.

وتمكن مرموش من التفوق، في سباق الحصول على الجائزة، على كلا من: "هاري كين، فلوريان فيرتز، ماكسيميليان ميتلشتات، فينشينزو جريفو ومايكل أوليسي".

وخاض مرموش 3 مباريات، خلال شهر سبتمبر الماضي مع آينتراخت فرانكفورت، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

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