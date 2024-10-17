شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتجه لمطار القاهرة لبدء رحلة الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحركت بعثة الأهلى من مقر النادى بالجزيرة إلى مطار القاهرة تمهيداً للسفر إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى، ونشرت بعثة الأهلى فيديو للبعثة فى طريقها إلى المطار.

وخاض فريق الأهلي مرانه الختامي في القاهرة ظهر اليوم على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري، وانتظم لاعبو الأهلي الدوليين في تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة ‏الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.‏

وتضم قائمة الأهلي في الإمارات لخوض السوبر المصري 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.