شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يواصل التدريبات الانفرادية بعد خروجه من قائمة المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أحمد أيمن منصور لاعب النادي المصري التدريبات الانفرادية بالقاهرة بعد خروجه من قائمة المصري، حيث فضل النادي البورسعيدي وضع اللاعب على قائمة الانتظار حتى الانتهاء من التأهيل واكتمال الجاهزية للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

من ناحية أخرى، يتابع الجهاز الإداري للمصري إجراءات سفر اللاعب البنيني أتدجيكو سامادو والذي سيصل خلال الأيام القليلة القادمة إلى المغرب للإنضمام إلى معسكر المصري استعداداً للموسم الجديد، بعد انضمامه لمعسكر منتخب بلاده لمباراتي رواندا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

بينما يخضع خالد صبحي مدافع المصري والمنتخب الوطني لبرنامج تأهيلي في القاهرة، وذلك على خلفية إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في السمانة، عقب مشاركته مع الفراعنة في مواجهة موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025، والتي انتهت بفوز مصر بهدف نظيف.

ووصل أحمد عيد ظهير أيمن النادي المصري والمنتخب الوطني، إلى المغرب وذلك للانضمام لمعسكر الفريق البورسعيدي المقام حالياً بالمملكة المغربية استعدادا للموسم الجديد، وذلك عقب انتهاء مهمته مع الفراعنة.

وشارك أحمد عيد مع المنتخب الوطني في مواجهتي موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025، حيث ظهر اللاعب بمستوى طيب.

عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، اجتماعات مكثفة مع أعضاء الجهاز الفني، محمد عبد الكريم، أمين عمر، مصطفى فتحي، وائل رأفت ومحلل الأداء، وعبد الرحمن الزغبي لمراجعة كافة تفصيلات البرنامج التدريبي والتأكيد على تنفيذه بدقة متناهية، خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".