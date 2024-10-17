شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد ياسر ريان وسبب رفض سيراميكا بيعه والان مع تفاصيل الخبر

فجر ياسر ريان نجم الأهلى السابق مفاجأة بشأن اتفاق نجله أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى وسيراميكا السابق والبنك الأهلى الحالى مع الزمالك، حيث كان اللاعب هدفا للزمالك في وقت سابق، قبل أن تفشل الصفقة.

وأكد ياسر ريان أن نجله أحمد وقع على عقود انتقاله إلى القلعة البيضاء، وأن العقود لا تزال موجودة حاليا في المنزل، على أمل أن ينهي مسئولو الزمالك الاتفاق مع نادي سيراميكا على كل الأمور المالية، إلا أن الأمور لم يتم حسمها وتفشل الصفقة.

وبرر ريان سبب فشل الصفقة بناء على رغبة سيراميكا الذي رفض بيع لاعبه إلى الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي، الذي باع حقوق اللاعب لسيراميكا، خشية من الصدام مع الإدارة الحمراء، لاسيما وأن العلاقة بين الطرفين على أفضل ما يرام.

وسبق وأكد معتز البطاوي المدير الرياضي بنادي سيراميكا أن ناديه رفض بيع أحمد ريان للزمالك لوجود اتفاق سابق بعدم بيع لاعب من لاعبيه سبق له اللعب في الأهلي إلى الزمالك والعكس، للحفاظ على علاقته مع القطبين، وعدم توترها حال الموافقة على أي صفقة تخص النادي.

نفس الكلام أكده أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا أن هناك وعود باللاعب القادم من الأهلي لا يذهب إلى الزمالك والعكس، من أجل الحفاظ على العلاقة الطيبة مع القطبين وعدم الدخول في صدام معهما.