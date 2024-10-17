شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مطيع يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئاسة اتحاد الجودو والان مع تفاصيل الخبر

تقدم، اليوم، المحاسب محمد مطيع سكرتير عام نادى الزهور بأوراق ترشحه على مقعد الرئاسة بالاتحاد المصرى للجودو فى الانتخابات المقبلة والمقرر لها يوم 22 نوفمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات فى مدينة نصر.

كان الاتحاد الدولى للجودو قد اختار محمد مطيع عضوا فى لجنة التكنولوجيا والجودة وتحسين الأداء فى الاتحاد الدولى للجودو، ليكون المصرى الوحيد المتواجد حاليا ضمن لجان الاتحاد الدولى للجودو.

جدير بالذكر أن محمد مطيع حكما دوليا فى رياضة الجودو وشارك فى العديد من البطولات المحلية والأفريقية والدولية على مدار سنوات منذ اعتزاله.