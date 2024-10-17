شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان مع سيراميكا = 35 هدفا فى 91 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت تصريحات ياسر ريان لاعب الأهلى السابق جدلا كبيرا بسبب تصريحاته عن فشل انتقال نجله أحمد ياسر ريان من فريقه السابق سيراميكا إلى صفوف نادى الزمالك، وأشار ريان إلى أن نجله وقع على عقود انضمامه لصفوف الفارس الأبيض لكن إدارة سيراميكا رفضت إتمام الاتفاق وفضلت رحيله إلى البنك الأهلى.

وأوضح ياسر ريان أن إدارة سيراميكا ترفض فكرة انتقال القادمين من الأهلى إلى صفوف الزمالك، وفقًا لاتفاق موقع مع المارد الأحمر.

وأعلن نادى البنك الأهلى، مؤخرا عن التعاقد مع أحمد ياسر ريان قادمًا من سيراميكا، حيث وقع اللاعب عقدًا يمتد لثلاثة مواسم مع الفريق، وتأتى هذه الخطوة فى إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

أحمد ياسر ريان مع سيراميكا سجل 35 هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى في 91 مباراة خاضها مع الفريق بجميع المسابقات.

أحمد ياسر ريان سبق له اللعب في أندية الأهلي الجونة، وألتاي التركي، كان له دور بارز في تحقيق سيراميكا لقب كأس الرابطة هذا الموسم.

أحمد ياسر ريان حقق سابقًا 4 ألقاب مع النادي الأهلي، وفاز مع منتخب مصر الأولمبي بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا في 2019.