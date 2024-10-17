شكرا لقرائتكم خبر عن تشارلتى لاعبة الأهلى صاحبة أسرع هدف فى دورى الكرة النسائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

سجلت النيجيرية تشارلتى روبن لاعبة فريق السيدات لكرة القدم بالنادى الأهلى أسرع هدف فى دورى الكرة النسائية، بعدما أحرزت هدف التقدم لفريقها فى مرمى موردن سبورت فى الثانية 33 من عمر المباراة.

واحتاجت تشارلتى 33 ثانية لتسجيل هدف التقدم بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى ترجمتها اللاعبة النيجيرية إلى هدف.

وأعلن ديميترى لوبوف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بالنادى الأهلى تشكيل الفريق لخوض مباراة مودرن سبورت، التى تقام اليوم الخميس بملعب المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالى..

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيفتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

وعلى دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وسارة كرد وأمل ناصر وجنى محمود وكاميليا الديب وحبيبة عمرو ومريم عفيفي وندى خالد.