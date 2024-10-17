شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يطبق نظام اليوم الكامل خلال معسكر الإسماعيلى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

قرر حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلى، تطبيق نظام اليوم الكامل خلال معسكر الفريق فى قطر، بتدريب صباحى ومسائى من أجل تجهيز الفريق بشكل قوى استعدادا لانطلاق بطولة الدورى نهاية الشهر الجارى.

ووصلت بعثة الإسماعيلى مساء أمس الأربعاء، إلى مطار الدوحة من أجل الدخول فى معسكر خارجى بقطر من أجل إعداد الدراويش بشكل قوى للموسم الجديد.

وفضل حمد إبراهيم أن يتدرب الفريق صباحا ومساء لرفع اللياقة البدنية للاعبين، كما يتضمن المعسكر عددا من المباريات الودية للاطمئنان على جاهزية الفريق للموسم الجديد، وستكون إحدى هذه المباريات مع السد القطرى ويبحث عن الاتفاق على باقى المباريات.

وضمت قائمة الإسماعيلى فى قطر كلا من: "أحمد عادل عبدالمنعم - كمال السيد - عبدالله جمال - محمد عمار - محمد نصر - عبدالكريم مصطفى - عماد حمدى - حاتم سكر - ومحمد بيومى - محمد عبدالسميع - محمد حسن - هشام محمد - على الملوانى - مروان حمدى - نادر فرج - خالد النبريص - تراوري - محمد وجدى - ومحمد زيدان - أوتاكا - عمر القط - ابراهيم عبدالعال - عبدالرحمن كتكوت - محمد خطارى - حسن صابر - عبدالله سعيد.

وقاد حمد إبراهيم نادى الإسماعيلى فى الولاية الأولى خلال 6 مباريات فى الدورى الممتاز، استطاع الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلى تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.