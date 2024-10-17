شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يبحثون عن العودة للمنتخب عبر بوابة السوبر المصرى.. إمام عاشور أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث عدد من لاعبى الأندية المشاركة فى السوبر المصرى وهم الأهلى والزمالك وسيراميكا وبيراميدز التألق من جديد للعودة لاختيارات حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى المعسكر المقبل نوفمبر المقبل الذى يتخلله آخر مباراتين فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويدرك اللاعبون جيدا أن حسام حسن سيسعى لاختيار لاعبين جدد من أجل تجربتهم مع الفراعنة بعد ضمان الصعود كأول المجموعة عقب الفوز على موريتانيا بهدف مقابل لا شىء، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي بهدف مقابل لا شىء على موريتانيا بهدف مقابل لا شىء.

وهناك لاعبون يحاولون العودة للمنتخب الوطنى خاصة أنه سبق لهم الانضمام من قبل، إلا أنهم غابوا عن المعسكر الأخير لأسباب مختلفة وهم :-

إمام عاشور

غاب إمام عاشور عن معسكر المنتخب الأخير الذى تخللته مباراتى موريتانيا بسبب هبوط مستواه المفاجئ مع فريقه فى لقاء الزمالك الذى خسره الفريق الأحمر بركلات الترجيح 4 – 2 وهو ما أدى لخروجه من القائمة.

ويسعى إمام عاشور للعودة للتألق والتوهج فى السوبر المصرى من أجل العودة سريعا لصفوف المنتخب فى ظل رغبته على الحفاظ على مكانه مع الفراعنة.

ياسر إبراهيم

يحاول ياسر إبراهيم مدافع الأهلى المشاركة أساسيا مع ناديه من أجل لفت نظر حسام حسن بعد ابتعاده عن المنتخب خلال الفترة الماضية تماما بالرغم من قلة المدافعين وهو الأمر الذى أدى بالمدير الفنى للمنتخب لاستدعاء خالد صبحى مدافع سيراميكا المنتقل حديثا للمصرى.

ورغم صعوبة مشاركة ياسر إبراهيم مع الأهلى فى السوبر الأفريقى إلا أنه يحاول اللعب والعودة لدائرة الضوء من جديد.

حسين الشحات

صانع ألعاب الأهلى انضم لأول معسكر للمنتخب الوطنى وخرج بعد تراخيه فى خوض المران عقب مباراة بوركينا فاسو فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وهو ما أدى بعدها لعدم استدعائه مطلقا رغم تألقه فى عدد كبير من المباريات مع الأهلى.

ويتمنى حسين الشحات العودة من جديد للمنتخب فى ظل علمه أنه سيشارك، لاسيما وأن المدير الفنى من المتوقع أنه لن يستدعى اللاعبين المحترفين وهو ما سيكون فرصة جيدة لإشراك صانع ألعاب الأهلى.

رمضان صبحى

صانع ألعاب بيراميدز وأحد أفضل اللاعبين المصريين غاب عن المعسكرات الأخيرة للمنتخب بسبب انشغاله بقضية المنشطات، وهو ما أخرجه من تفكير الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

ومن المتوقع حال تألق اللاعب بشكل لافت يعود لتفكير حسام حسن في ظل اقتناع الأخير بإمكانيات اللاعب الفنية والمهارية، ويحاول استدعاءه بشتى الطرق حال مشاركته مع فريقه بشكل منتظم.