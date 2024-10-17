شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 17 / 10 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم 17 / 10 / 2024 العديد من الأخبار الهامة، منها وصول الزمالك للإمارات استعدادًا للسوبر، وتأجيل تأجيل ملف مدير التعاقدات بالأهلى.

10 لاعبين يسجلون غيابا عن الزمالك فى السوبر المحلى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمشاركة فى بطولة السوبر المحلى التى تقام فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى، بمشاركة فرق الأهلى والزمالك وسيراميكا وبيراميدز.

تأجيل ملف مدير التعاقدات بالأهلى إلى ما بعد السوبر المصرى

استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل ملف تعيين مدير جديد للتعاقدات خلفا لأمير توفيق إلى ما بعد الانتهاء من مباريات كأس السوبر المصري والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي.

الزمالك يصل الإمارات للمشاركة فى السوبر المحلى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى أبو ظبى استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلى، وكان فى استقبالها محمود عبد العظيم مدير المراسم بالسفارة المصرية فى الإمارات، ومسئولى المراسم بمطار زايد الدولى، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

تعرف على ملاعب كأس السوبر المصرى فى الإمارات

تستضيف ملاعب محمد بن زايد واستاد آل نهيان بمدينة أبو ظبى الإماراتية، مباريات بطولة كأس السوبر المصرى، التى تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى، ويشارك فيها فرق الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

على أبو جريشة وعماد سليمان يعودان لإدارة الكرة بالإسماعيلى بعد معسكر قطر

كشف المهندس نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلى، عن عودة الثنائى على أبو جريشة وعماد سليمان لإدارة الكرة ضمن جهاز حمد إبراهيم الذى يقود الفريق فى الموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

وزير الرياضة: طورنا مراكز الشباب بقرى حياة كريمة تنفيذا لتعليمات الرئيس

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع خطوات للتطوير فى كل المجالات، ومن بينها مراكز الشباب التى يتم تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

تفاصيل عقد انتقال عمر سيد معوض من الأهلى إلى ريال بيتيس

أتم النادى الأهلى إجراءات بيع لاعبه الشاب عمر سيد معوض إلى نادى ريال بيتيس الإسبانى لمدة 4 سنوات، بعد تعافي اللاعب من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.