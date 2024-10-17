شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد بعد انضمامه للجنة الكرة بالزمالك يكشف أول طلب من جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق وعضو لجنة الكرة بنادى الزمالك، عن مهامه الجديدة وطلبات البرتغالى جوميز فى فترة الانتقالات الحالية.

وقال طارق السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذى يُقدمه الإعلامى كريم رمزى عبر إذاعة ميجا إف إم: لجنة الكرة ومجلس الزمالك يحاولان تلبية طلبات جوميز.

وأضاف عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك: يتم عرض بعض الأسماء على جوزيه جوميز، وحسب رؤيته نبدأ في التنفيذ.

وتابع طارق السيد: أهم طلبات جوزيه جوميز في الوقت الحالي هي مركز الجناح والمعروض كثير ومن سيستقر عليه سنلبي له طلبه.

وواصل السيد تصريحاته: جوميز يحب التنوع واللاعب الذي يلعب في أكثر من مركز، والجناح غالبا سيون أجنبيًا.

واختتم طارق السيد: نريد تلبية طلبات جوميز ومن يريده سينفذه له مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وذلك حال طلبه أي لاعب في أي مركز.