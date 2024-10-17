شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يتربع على عرش هدافى المنتخب فى عهد حسام حسن.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطرى، صدارة قائمة هدافى منتخب مصر برصيد 5 أهداف، فى عهد حسام حسن المدير الفنى للمنتخب بعد التأهل لـ كأس أمم أفريقيا بعد انتهاء المعسكر الثالث تحت قيادته.



هدافو منتخب مصر

تريزيجيه هداف المنتخب

ونجح محمود حسن تريزيجيه فى هز الشباك 5 مرات ليعتلى صدارة قائمة هدافى المنتخب فى عهد حسام حسن حتى الآن، متفوقا على محمد صلاح الذى جاء فى الوصافة برصيد 3 أهداف.

ونجح 8 لاعبين فى تسجيل الأهداف منذ تولى حسام حسن مهمة منتخب مصر، بعدما خاض 8 مباريات حتى الآن 6 منها بشكل رسمي بالإضافة إلى مباراتين وديتين، افتتح الأهداف مصطفى محمد، بينما سجل إبراهيم عادل آخر أهداف المنتخب.

وجاءت قائمة هدافى المنتخب مع حسام حسن

محمود حسن تريزيجيه 5 أهداف

محمد صلاح 3 أهداف

رامى ربيعة هدفين

إبراهيم عادل هدفين

مصطفى محمد هدف

محمد عبد المنعم هدف

عمر مرموش هدف

مصطفى فتحى هدف