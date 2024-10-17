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شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يتربع على عرش هدافى المنتخب فى عهد حسام حسن.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتلى محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطرى، صدارة قائمة هدافى منتخب مصر برصيد 5 أهداف، فى عهد حسام حسن المدير الفنى للمنتخب بعد التأهل لـ كأس أمم أفريقيا بعد انتهاء المعسكر الثالث تحت قيادته.تريزيجيه هداف المنتخب
هدافو منتخب مصر
ونجح محمود حسن تريزيجيه فى هز الشباك 5 مرات ليعتلى صدارة قائمة هدافى المنتخب فى عهد حسام حسن حتى الآن، متفوقا على محمد صلاح الذى جاء فى الوصافة برصيد 3 أهداف.
ونجح 8 لاعبين فى تسجيل الأهداف منذ تولى حسام حسن مهمة منتخب مصر، بعدما خاض 8 مباريات حتى الآن 6 منها بشكل رسمي بالإضافة إلى مباراتين وديتين، افتتح الأهداف مصطفى محمد، بينما سجل إبراهيم عادل آخر أهداف المنتخب.
وجاءت قائمة هدافى المنتخب مع حسام حسن
محمود حسن تريزيجيه 5 أهداف
محمد صلاح 3 أهداف
رامى ربيعة هدفين
إبراهيم عادل هدفين
مصطفى محمد هدف
محمد عبد المنعم هدف
عمر مرموش هدف
مصطفى فتحى هدف
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