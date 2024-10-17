شكرا لقرائتكم خبر عن لوبوف يعلن تشكيل سيدات الأهلى أمام مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ديميترى لوبوف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بالنادى الأهلى تشكيل الفريق لخوض مباراة مودرن سبورت، التى تقام اليوم الخميس بملعب المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالى..

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيفتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وسارة كرد وأمل ناصر وجنى محمود وكاميليا الديب وحبيبة عمرو ومريم عفيفي وندى خالد.