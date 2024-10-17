شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين يسجلون غيابا عن الزمالك فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمشاركة فى بطولة السوبر المحلى التى تقام فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى، بمشاركة فرق الأهلى والزمالك وسيراميكا وبيراميدز.

وغادرت بعثة الزمالك إلى الإمارات منذ قليل استعدادا للمشاركة في البطولة، برئاسة حسام المندوه أمين الصندوق، على أن يلحق حسين لبيب رئيس النادى بالبعثة خلال 48 ساعة أي بعد غد السبت.

ويغيب عن الزمالك في السوبر المحلى كلا من محمود حمدى الونش، و أحمد حمدى، محمد عبد الشافى للتأهيل من الرباط الصليبى، سيدى ندياى للإصابة في أنكل القدم، تعرض لها خلال مباراة فريق الشباب بالنادي مواليد 2005 أمام سموحة في بطولة كأس الاتحاد للشباب.

كما يغيب سيف جعفر، وسامسون أكينولا، و محمد عاطف، حسام أشرف، و أحمد فتوح، مهاب ياسر لأسباب فنية.